New York: giornata depressa per JP Morgan

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società finanziaria con sede a New York, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 323,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 312,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 308,4.

