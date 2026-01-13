Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: perdite consistenti per Gartner

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per Gartner
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che passa di mano in perdita del 4,00%.

Lo scenario su base settimanale di Gartner rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Gartner. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Gartner evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 239,8 USD. Primo supporto a 228,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 224,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```