New York: perdite consistenti per Gartner

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che passa di mano in perdita del 4,00%.
Lo scenario su base settimanale di Gartner
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Gartner
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Gartner
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 239,8 USD. Primo supporto a 228,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 224,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)