New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Johnson & Johnson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 215,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 220.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
