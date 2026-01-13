Milano 14:20
45.702 -0,07%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:20
10.139 -0,01%
Francoforte 14:20
25.439 +0,13%

Parigi: in calo Thales

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Thales
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento dell'1,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 266,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 269,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```