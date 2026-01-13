Parigi: in calo Thales

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che mostra un decremento dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 266,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 263,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 269,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)