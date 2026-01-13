Piazza Affari: andamento sostenuto per Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Pharmanutra
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 58,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 61,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)