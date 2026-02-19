Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,81%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,14 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,44 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)