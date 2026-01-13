Unipol, il calendario finanziario del 2026

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato ilo per l'annoed ha inoltre precisato che, con la diffusione dei dati contabili di periodo, seguiranno presentazioni alla comunità finanziaria e/o conference call (tempi e modalità da definire).: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2025: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2025: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione): Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026