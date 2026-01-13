Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:26
25.793 +0,02%
Dow Jones 18:26
49.291 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Unipol, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Unipol, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - Il Gruppo finanziario a assicurativo italiano ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 ed ha inoltre precisato che, con la diffusione dei dati contabili di periodo, seguiranno presentazioni alla comunità finanziaria e/o conference call (tempi e modalità da definire).


Giovedì 19/02/2026
CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2025

Giovedì 26/03/2026
CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2025

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione)

Giovedì 14/05/2026
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Giovedì 06/08/2026
CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026
Condividi
```