Unipol, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziari
o per l'anno 2026
ed ha inoltre precisato che, con la diffusione dei dati contabili di periodo, seguiranno presentazioni alla comunità finanziaria e/o conference call (tempi e modalità da definire). Giovedì 19/02/2026 CDA
: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2025 Giovedì 26/03/2026 CDA
: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione) Giovedì 14/05/2026 CDA
: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 Giovedì 06/08/2026 CDA
: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026