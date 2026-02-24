Unipol, avvio di programmi di acquisto di azioni proprie da parte delle controllate

Unipol

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

(Teleborsa) -comunica l'(Arca Vita, Gruppo Una, I.Car, UnipolAssistance, UnipolService e UnipolTech), in conformità alle norme CONSOB e ai regolamenti europei sul buyback.Le controllate operano sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle rispettive Assemblee, a far data 22 ottobre 2025, con unae un limite complessivo di spesa pari aI programmi prevedono l'di, destinate all'attuazione del piano di compensi 2022-2024 basato su performance share, approvato dall'Assemblea Unipol, che assegna azioni Unipol al personale dirigente delle controllate.Ad oggidetiene complessivamente 2.309.430 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,322% del capitale sociale), di cui n. 2.151.147 direttamente e n. 158.283 indirettamente tramite le società controllate (Linear: 14.743; Arca Vita: 747; Leithà: 5.239; SIAT: 13.493; Unisalute: 11.735; UnipolRental: 6.656; Unipol Assistance: 1.191; Assicoop Bologna Metropolitana: 104.479).A Piazza Affari, intanto, ilsi muove in territorio negativo e si attesta a 21,02 euro, con un calo dell'1,55%.