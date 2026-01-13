Var Energi (Eni) si è aggiudicata 14 nuove licenze dalla Norvegia

(Teleborsa) - Var Energi
, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni
, si è aggiudicata 14 nuove licenze di produzione sulla piattaforma continentale norvegese
, di cui 6 in qualità di operatore, nell'ambito delle Assegnazioni del 2025 in Aree Predefinite (APA) che coprono aree mature.
A Var Energi sono state assegnate 4 licenze nel Mare del Nord, 6 licenze nel Mare di Norvegia e 4 licenze nel Mare di Barents: la maggior parte delle licenze è vicina a infrastrutture esistenti
, a supporto della strategia di hub aziendale, si legge in una nota. Le assegnazioni sono state annunciate oggi dal Ministero dell'Energia norvegese.
"L'assegnazione di licenze in tutte le nostre aree chiave sulla piattaforma continentale norvegese, in conformità con le nostre priorità, è una forte conferma del ruolo di Var Energi come operatore responsabile e affidabile
- ha commentato il COO Torger Rod
- L'accesso continuo a nuove aree esplorative è essenziale per mantenere la nostra posizione a lungo termine come fornitore affidabile di energia in un mondo sempre più incerto. Stiamo costruendo un portafoglio diversificato e rafforzando ulteriormente la nostra posizione di operatore leader".