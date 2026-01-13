Var Energi (Eni) si è aggiudicata 14 nuove licenze dalla Norvegia

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, di cui 6 in qualità di operatore, nell'ambito delle Assegnazioni del 2025 in Aree Predefinite (APA) che coprono aree mature.A Var Energi sono state assegnate 4 licenze nel Mare del Nord, 6 licenze nel Mare di Norvegia e 4 licenze nel Mare di Barents: la, a supporto della strategia di hub aziendale, si legge in una nota. Le assegnazioni sono state annunciate oggi dal Ministero dell'Energia norvegese."L'assegnazione di licenze in tutte le nostre aree chiave sulla piattaforma continentale norvegese, in conformità con le nostre priorità, è una- ha commentato il- L'accesso continuo a nuove aree esplorative è essenziale per mantenere la nostra posizione a lungo termine come fornitore affidabile di energia in un mondo sempre più incerto. Stiamo costruendo un portafoglio diversificato e rafforzando ulteriormente la nostra posizione di operatore leader".