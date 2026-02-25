Vola a Londra Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,15%.
Il trend di Metlen Energy & Metals
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Metlen Energy & Metals
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)