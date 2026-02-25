Vola a Londra Metlen Energy & Metals

holding industriale operante nei settori energia e metallurgia

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,15%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,32.