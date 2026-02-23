Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Ribasso composto e controllato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in flessione dello 0,72% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,97 e primo supporto individuato a 63,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)