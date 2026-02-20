Vigilanza, Comporti (Consob): ben venga riforma dell'ESMA, ma serve approccio pragmatico e graduale

(Teleborsa) - Sulla"gli. Questo necessariamente presuppone che si svolgano per il tramite di un'unica autorità di vigilanza? Io ho seri dubbi, perché - parafrasando con una battuta - forse quello di cui c'è bisogno è che la canzone sia l'unica, ma non che necessariamente ci sia un cantante unico: i cantanti possono essere diversi a condizione che ovviamente interpretino - magari con la loro voce e anche con il loro dialetto - una canzone che deve essere unica". Lo ha detto, al 32° Congresso annuale di Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia., che presuppone una consapevolezza di quali sono i ruoli e le responsabilità, perché se il modello non è chiaro poi non arriviamo a dare quelle risposte che il mercato chiede - ha spiegato - Ci vuole un utilizzo preciso e rigoroso di due principi: della solidarietà, per cui quello che è significativo e cross border a un certo momento deve andare a un livello superiore, con quello che è sotto che rimane a livello nazionale; e poi c'è un tema di costo-efficienza, perché semplicemente stratificare livelli e aggiungere dei costi per il mercato può comportare dei problemi maggiori"."Credo che la, netta su certe materie dove si passa dal livello nazionale a livello centrale, sia- ha detto Comporti - Io non vedo un effetto sostituzione così netto. Non vedo passare da un sistema che è vigilato con molta prossimità a un sistema con esclusivamente un livello centrale. Mi sembra che non si sia fatto quello sforzo di vedere meccanismi di co-esistenza e di cooperazione che ci sono già in ambito bancario".per assumere nuovi incarichi di vigilanza - ha puntualizzato il Commissario Consob - Senza la riforma dell'ESMA, è chiaro che un soggetto che ad ora non ha una una spiccatà capacità di supervisione non avrebbe nemmeno la capacità ad accentrare dei compiti di vigilanza, dunque secondo me"."Intanto,che consentono di mutualizzare le attività di vigilanza e dare quelle risposte comuni e univoche al mercato - ha sottolineato - I collegi li vedrei in questo caso preceduti dall'ESMA".- ha concluso - Se siamo qui a parlarne perché finora la supervisory convergency è stata difficile da realizzare. Ci vogliono più poteri e più sforzi, e questo però non presuppone che io passi necessariamente a livello superiore".