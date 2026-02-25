EBA ed ESMA avviano consultazione su requisiti di idoneità per figure chiave delle banche

(Teleborsa) - L'Autorità bancaria europea () e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () hannocongiunte riviste sulla valutazione dell'. Le linee guida riviste fanno parte di un pacchetto più ampio volto ad armonizzare le valutazioni di idoneità e garantire la convergenza della vigilanza in tutta l'UE. La consultazione durerà fino al 25 maggio 2026.La bozza delle linee guida congiunte EBA-ESMA riviste introduce irivista per i grandi istituti e include aggiornamenti applicabili alle entità coperte dalla CRD e alle imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II). Conformemente alla CRD, gli aggiornamenti riguardano, tra gli altri elementi, l'utilizzo di domande ex ante nei casi in cui le autorità competenti effettuano valutazioni ex post e le valutazioni di idoneità obbligatorie per ruoli quali i responsabili delle funzioni di controllo e i direttori finanziari. Le linee guida specificano inoltre i nuovi requisiti della CRD per le succursali di paesi terzi e rafforzano i collegamenti con il quadro normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, fornendo indicazioni per l'individuazione di fondati motivi di sospetto di rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Le linee guida rivistevolte a ridurre gli oneri amministrativi e a garantire maggiore flessibilità e chiarezza per gli enti e le autorità di vigilanza.Le parti interessate sono invitate a inviare i propri commenti sulle linee guida congiunte riviste di EBA ed ESMA. La2026. Tutti i contributi ricevuti saranno pubblicati sul sito web dell'EBA al termine della consultazione, salvo diversa richiesta. Un'audizione pubblica sulle linee guida si terrà il 15 aprile 2026. Una volta entrate in vigore le Linee Guida riviste, le Linee Guida del 2021 saranno abrogate.