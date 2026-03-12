Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 21:00
24.534 -1,73%
Dow Jones 21:01
46.678 -1,56%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,56%

Il Dow Jones chiude a 46.677,85 punti

In breve, Finanza
Giornata da dimenticare per l'indice dei colossi USA, che riporta un -1,56% e termina gli scambi a 46.677,85 punti.
