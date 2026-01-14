De Nora, partnership con l'australiana RAM per rafforzarsi nella catena del valore del litio

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, ha firmato un, società specializzata nello sviluppo di materiali avanzati per batterie e tecnologie sostenibili dedicate alla raffinazione del litio. RAM è una joint venture partecipata al 70% da Neometals, società quotata all'Australian Securities Exchange, pioniere nelle soluzioni sostenibili per la lavorazione del litio, e al 30% da Mineral Resources Limited, leader globale nel settore minerario.Nell'ambito dell'accordo, De Nora e RAM collaboreranno all'(Electrolytic Lithium) sviluppato da RAM. Il processo ELi è progettato per trasformare salamoie di cloruro di litio in idrossido di litio o carbonato di litio di qualità battery-grade, destinati a veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico.Questo accordo consolida il posizionamento di De Nora comee, al contempo, favorisce l'avanzamento del Technology Readiness Level (TRL) del processo ELi. L'obiettivo è validare l'operatività continuativa del processo su scala pilota, in condizioni industriali reali, presso un sito in Argentina della multinazionale Rio Tinto, uno dei principali attori globali nell'estrazione e raffinazione del litio."Questo accordo con RAM rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di una catena del valore del litio realmente circolare - ha commentato l'- Integrando la nostra tecnologia di elettrolisi nel processo ELi insieme a RAM e Neometals, possiamo garantire una raffinazione del litio più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento. La collaborazione ci consente di accelerare la dimostrazione e la scalabilità della tecnologia all'interno di un contesto globale che si estende dalle Americhe all'Europa e all'Australasia".