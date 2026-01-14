De Nora, partnership con l'australiana RAM per rafforzarsi nella catena del valore del litio

(Teleborsa) - Industrie De Nora
, società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, ha firmato un accordo di partnership strategica con Reed Advanced Materials (RAM)
, società specializzata nello sviluppo di materiali avanzati per batterie e tecnologie sostenibili dedicate alla raffinazione del litio. RAM è una joint venture partecipata al 70% da Neometals, società quotata all'Australian Securities Exchange, pioniere nelle soluzioni sostenibili per la lavorazione del litio, e al 30% da Mineral Resources Limited, leader globale nel settore minerario.
Nell'ambito dell'accordo, De Nora e RAM collaboreranno all'integrazione dei sistemi di elettrolisi di De Nora nel processo ELi
(Electrolytic Lithium) sviluppato da RAM. Il processo ELi è progettato per trasformare salamoie di cloruro di litio in idrossido di litio o carbonato di litio di qualità battery-grade, destinati a veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico.
Questo accordo consolida il posizionamento di De Nora come partner industriale chiave lungo l'intera catena del valore del litio
e, al contempo, favorisce l'avanzamento del Technology Readiness Level (TRL) del processo ELi. L'obiettivo è validare l'operatività continuativa del processo su scala pilota, in condizioni industriali reali, presso un sito in Argentina della multinazionale Rio Tinto, uno dei principali attori globali nell'estrazione e raffinazione del litio.
"Questo accordo con RAM rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di una catena del valore del litio realmente circolare - ha commentato l'AD Paolo Dellachà
- Integrando la nostra tecnologia di elettrolisi nel processo ELi insieme a RAM e Neometals, possiamo garantire una raffinazione del litio più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento. La collaborazione ci consente di accelerare la dimostrazione e la scalabilità della tecnologia all'interno di un contesto globale che si estende dalle Americhe all'Europa e all'Australasia".