De Nora, nel 2025 EBITDA adjusted margin in aumento sopra la guidance, ma guidance 2027 non confermata

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Dalla lettura dei risultati preliminari didel 2025 emerge che isono aumentati dell'1,4% a 875,0 milioni di euro. Il dato ha risentito negativamente dell’andamento di alcune valute, in particolare del tasso di cambio Euro-Dollaro. Al netto di tali effetti, la crescita sarebbe stata pari al 4,4%.L’evoluzione dei ricavi,indicata per l’esercizio, riflette principalmente la crescita del segmentopari al 6,4%, a 111,9 milioni, e del segmentopari al 7,2%, a circa 326,0 milioni, a fronte di una flessione pari circa al 3,6%, a circa 437,1 milioni, del segmento, che al netto degli effetti negativi legati ai tassi di cambio sarebbe risultato sostanzialmente stabile rispetto al 2024.In particolare, l'andamento del segmento Electrode Technologies riflette il recupero della linea, che ha riportato una crescita pari circa al 10,4% rispetto al 2024, e una sostanziale stabilità della linea, a fronte della contrazione di circa il 28% della linea, conseguente all’interruzione di un progetto con un cliente russo che aveva contribuito ai risultati dell’esercizio precedente. I ricavi aftermarket sono risultati pari al 46%.L’è aumentato del 9,1% a 171,8 milioni, con il relativo margine è pari al 19,6%, in aumento di oltre 1 punto percentuale rispetto al 18,2% riportato nel 2024, eindicata per l’esercizio, grazie alla performance particolarmente positiva dei segmenti Water Technologies e Energy Transition.Laè positiva con disponibilità nette pari a circa 87 milioni, in crescita di circa 20 milioni rispetto ai 67,1 milioni di fine 2024, grazie ad una eccellente generazione di cassa operativa pari circa a 115 milioni che ha consentito di finanziare gli investimenti dell’esercizio (circa 78 milioni) e ha coperto la distribuzione dei dividendi (20,7 milioni).Per il, la Societàcompresi nel range 750 – 850 milioni. Tale guidance riflette principalmente l’iall’interno della pipeline dell’, in particolare quelli collegati al mercato dell’, attualmente caratterizzato da una fase di rallentamento e da una visibilità limitata, che riduce la prevedibilità dei ricavi attesi nel 2026. Il range, ha precisato la società, considera inoltre unnel 2026 del segmento, influenzato dal contestoe dalle dinamiche legate ai cicli di rinnovo degli impianti. Il segmentoè invece atteso in, sostenuto dalla solida performance della lineaPools e dal robusto portafoglio ordini della linea WTS.In questo contesto, e alla luce delle dinamiche attese sui ricavi, la Società prevede per il 2026 un Ecompreso tra 15% e 18%.De Nora forniràil prossimo 18 marzo, in concomitanza con la pubblicazione dei2025. Nella stessa occasione, De Nora presenterà un, tenendo conto del contesto ancora incerto che caratterizza il segmento dell’idrogeno verde. Alla luce di ciò, la, ha commentato: “Stiamo, come la raffinazione e il riciclo del litio e le soluzioni per la cattura dei PFAS. Queste iniziative riflettono una strategia orientata a intercettare in modo pionieristico i nuovi trend industriali e a valorizzare la nostra leadership elettrochimica in filiere critiche per la sicurezza delle risorse e la sostenibilità ambientale"."Il 2026 - ha aggiunto l'AD - si prospetta un, caratterizzato dae da un possibile temporaneolegato allo scenariomacroeconomico e alla ciclicità degli investimenti. Per il business Water ci attendiamo invece un proseguimento dello sviluppo già avviato nel 2025. In questo contesto, continuiamo a fare leva su un modello di business flessibile, su una solida base tecnologica e su una presenza globale diversificata, valutando al contempo azioni mirate per mitigare l’impatto della minore copertura dei costi legata ad una possibile temporanea flessione dei volumi"."Guardiamo al medio termine con: tutti i nostri settori presentano fondamentali solidi e, oltre alla crescita attesa nel Water e allo sviluppo progressivo del mercato dell’idrogeno, vediamo opportunità significative anche nelle nuove aree di business. Siamo inoltre attivamente impegnati nella, con particolare attenzione al segmento dei sistemi di, per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento strategico", ha concluso Dellachà.