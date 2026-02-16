De Nora, MoU da oltre 10 milioni di euro con Tuleva per impianto in USA

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, e Tuleva, società statunitense attiva nella raffinazione di minerali critici, hanno firmato unche definisce i termini per ladestinato al futuro impianto di raffinazione di composti del litio di qualità battery-grade pianificato da Tuleva negli Stati Uniti.L'intesa rappresenta "un passo strategico verso la realizzazione di uno dei più grandi impianti negli Stati Uniti basati su tecnologia elettrochimica avanzata per la, un materiale essenziale per la filiera globale delle batterie ricaricabili", si legge in una nota.In base all'accordo definitivo, De Nora fornirà a Tuleva un impianto completo composto da 2 sistemi di elettrolisi bipolare a membrana a scambio ionico, progettato per garantire elevati standard di efficienza energetica, affidabilità operativa, sostenibilità ambientale, e per abilitare un design circolare che riduca la dipendenza da sostanze chimiche tossiche. Il sistema sarà in grado di raggiungere una, requisito fondamentale per la produzione di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni.Il MOU consente ad entrambe le società di avviare le attività di ingegneria preliminare. Allo stesso tempo, proseguiranno nella finalizzazione dell'accordo definitivo di vendita e acquisto, la cui sottoscrizione è prevista successivamente al completamento del processo di finanziamento attualmente in corso da parte di Tuleva. Il MOU include, inoltre, l'impegno a negoziare e procedere verso la stipula del contratto definitivo di fornitura. Il valore complessivo del contratto èper la fornitura dei sistemi, soggetto a finalizzazione nella documentazione definitiva. Il completamento della fornitura è previsto entro 15 mesi dalla firma dell'accordo definitivo."Questo accordo segna una tappa fondamentale nell'espansione della presenza di De Nora nel settore del litio, un mercato in forte crescita e sempre più centrale per la transizione energetica globale - ha commentato l'- L'intesa conferma la solidità della strategia del Gruppo, focalizzata sulla centralità del cliente e sullo sviluppo di soluzioni in grado di rispondere alla crescente domanda di materie prime critiche, promuovendo al contempo processi industriali più sostenibili ed efficienti. La collaborazione con Tuleva rafforza ulteriormente il nostro impegno a posizionarci come attore di riferimento nella filiera globale delle batterie, attraverso sistemi di elettrolisi innovativi, ad alte prestazioni, e orientati alla sostenibilità nel lungo periodo".