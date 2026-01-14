ETS si aggiudica il Lotto 2 della nuova linea metropolitana di Napoli

ETS

(Teleborsa) -- società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti nucleari e a idrogeno) – rende nota l’aggiudicazione della progettazione esecutiva relativa al Lotto 2 della nuova Linea Metropolitana di Napoli. L’opera interessa il tratto compreso tra la stazione di Napoli – Di Vittorio e la stazione di Casoria – Afragola ed ETS opererà in qualità di mandante all’interno del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione (RTP) guidato da SYSTRA.Il provvedimento di aggiudicazione è stato emesso da EAV Srl – Ente Autonomo Volturno. L’appalto integrato riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti elettroferroviari e di sistema, degli impianti di supervisione e controllo compresa la rete di trasmissione dati e informazioni, sistemi automatizzati per l'emissione dei biglietti, l'installazione dei tornelli e la relativa rete di gestione, le Attrezzature d’officina per la manutenzione dei rotabili, oltre alla progettazione e alla fornitura dei veicoli ferroviari con il relativo servizio di manutenzione "full service".dell’appalto, incluse le opzioni, è pari a € 690.978.384,30. La quota specifica destinata alla progettazione ammonta a € 5.768.561,02, da ripartire tra i membri del raggruppamento secondo le percentuali stabilite. Il contratto che definirà il valore economico puntuale per l'RTP dei progettisti è attualmente in fase di redazione.L’intervento, spiega una nota, rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema di trasporto metropolitano dell’area nord di Napoli, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile e l’interconnessione tra i principali nodi urbani e metropolitani."Siamo estremamente orgogliosi di annunciare l'aggiudicazione della progettazione esecutiva per il Lotto 2 della nuova Linea Metropolitana di Napoli. Questo progetto rappresenta una sfida tecnica di alto profilo che conferma il ruolo di ETS come partner d'eccellenza nella progettazione di infrastrutture ferroviarie complesse e strategiche - commenta l’Ing. Donato Romano, Presidente di ETS - La nostra partecipazione a questa commessa si inserisce perfettamente nella nostra linea di sviluppo strategico, orientata alla mobilità sostenibile, all’innovazione tecnologica e alla sicurezza di opere che impattano positivamente sull’ambiente e sulla vita delle persone".Il Raggruppamento di progettisti è formato da SYSTRA S.P.A. mandataria, SYSTRA SA mandante, E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES mandante, RECO Srl mandante, ARCHITECNA ENGINEERING SRL mandante.Il Raggruppamento di imprese esecutrici è composto da CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.(CAF) /LEONARDO SPA /AET SRL /MER MEC STE SRL/ FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI SRL.