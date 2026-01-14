ETS si aggiudica il Lotto 2 della nuova linea metropolitana di Napoli

(Teleborsa) - ETS
- società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti nucleari e a idrogeno) – rende nota l’aggiudicazione della progettazione esecutiva relativa al Lotto 2 della nuova Linea Metropolitana di Napoli. L’opera interessa il tratto compreso tra la stazione di Napoli – Di Vittorio e la stazione di Casoria – Afragola ed ETS opererà in qualità di mandante all’interno del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione (RTP) guidato da SYSTRA.
Il provvedimento di aggiudicazione è stato emesso da EAV Srl – Ente Autonomo Volturno. L’appalto integrato riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti elettroferroviari e di sistema, degli impianti di supervisione e controllo compresa la rete di trasmissione dati e informazioni, sistemi automatizzati per l'emissione dei biglietti, l'installazione dei tornelli e la relativa rete di gestione, le Attrezzature d’officina per la manutenzione dei rotabili, oltre alla progettazione e alla fornitura dei veicoli ferroviari con il relativo servizio di manutenzione "full service".L’importo complessivo stimato
dell’appalto, incluse le opzioni, è pari a € 690.978.384,30. La quota specifica destinata alla progettazione ammonta a € 5.768.561,02, da ripartire tra i membri del raggruppamento secondo le percentuali stabilite. Il contratto che definirà il valore economico puntuale per l'RTP dei progettisti è attualmente in fase di redazione.
L’intervento, spiega una nota, rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema di trasporto metropolitano dell’area nord di Napoli, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile e l’interconnessione tra i principali nodi urbani e metropolitani.
"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare l'aggiudicazione della progettazione esecutiva per il Lotto 2 della nuova Linea Metropolitana di Napoli. Questo progetto rappresenta una sfida tecnica di alto profilo che conferma il ruolo di ETS come partner d'eccellenza nella progettazione di infrastrutture ferroviarie complesse e strategiche - commenta l’Ing. Donato Romano, Presidente di ETS - La nostra partecipazione a questa commessa si inserisce perfettamente nella nostra linea di sviluppo strategico, orientata alla mobilità sostenibile, all’innovazione tecnologica e alla sicurezza di opere che impattano positivamente sull’ambiente e sulla vita delle persone".
Il Raggruppamento di progettisti è formato da SYSTRA S.P.A. mandataria, SYSTRA SA mandante, E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES mandante, RECO Srl mandante, ARCHITECNA ENGINEERING SRL mandante.
Il Raggruppamento di imprese esecutrici è composto da CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.(CAF) /LEONARDO SPA /AET SRL /MER MEC STE SRL/ FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI SRL.