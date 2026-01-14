Milano 15:41
Economia
Ex Ilva, Urso: decreto per garantire continuità, mi auguro conclusione vendita entro aprile
(Teleborsa) - I 149 milioni di euro stanziati con il decreto Ilva approvato dal Senato "sono necessari per garantire la continuità produttiva e, soprattutto, la manutenzione degli impianti affinché sia possibile raggiungere quel livello che oggi è necessario per completare il processo di assegnazione all'attore che ha intenzione di rilevare gli impianti". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso a margine di un convegno sulla biomecia e biotecnologia nello spazio all'università Sapienza.

"Questo dimostra anche l'impegno del Governo per dare una soluzione a quella che, ormai credo ne siano consapevoli tutti, è una grande sfida per tutto il Paese, come conseguenza anche del lascito del passato che oggi è evidente anche nella causa risarcitoria che i commissari straordinari hanno attivato", ha proseguito.

Urso ha aggiunto che "prevediamo che si possa raggiungere una conclusione positiva e stiamo lavorando perché questo sia ottenuto nell'arco dei primi mesi di quest'anno. Mi auguro entro il mese di marzo o di aprile, quando dovrebbe essersi completato anche il programma di manutenzione dei due altoforni che sono nella disponibilità dell'azienda".
