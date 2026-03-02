Wall Street recupera le perdite iniziali e torna in positivo, spinta da settore tech ed energia

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.921 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.880 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,19%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,17%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,22%),(+0,98%) e(+0,62%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,32%),(-1,08%) e(-0,96%).I mercati americani hanno mostrato una straordinaria resilienza, riuscendo a azzerare le. Nonostante il clima di estrema tensione dopo i raid aerei dicontro l'Iran e l'uccisione della Guida Suprema, Wall Street è tornata in territorio positivo a metà giornata grazie alla spinta dei settori tecnologico ed energetico.In particolare, il recupero è stato trainato dai titoli energetici, favoriti dall'impennata dei prezzi del petrolio dovuta ai timori di uno shock dell'offerta nello Stretto di Hormuz.Sul fronte geopolitico, la tensione resta altissima. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ribadito l'obiettivo di distruggere la minaccia missilistica e nucleare iraniana, mentre l'alto funzionario di Teheran Ali Larijani ha chiuso ogni porta al dialogo.Sul fronte macroeconomico, peggiora leggermente l'negli Stati Uniti a febbraio 2026. Lo segnala l'sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 52,4 punti, rispetto ai 52,6 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 51,7 punti.Rivisto invece al rialzo ilnegli Stati Uniti. L'indice, elaborato d, si è portato a 51,6 punti nel mese di febbraio contro una stima preliminare di 51,2, e i 52,4 punti del mese precedente.Al top tra i(+3,18%),(+2,15%),(+2,14%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.(+6,68%),(+6,11%),(+4,31%) e(+3,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,20%.scende del 3,40%.Calo deciso per, che segna un -3,23%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 52,6 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)15:45: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti).