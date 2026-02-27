In rosso Wall Street. Giù il Nasdaq con Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale in calo per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 49.499 punti, mentre, al contrario, l'chiude sotto i livelli della vigilia a 6.909 punti. In forte ribasso il(-1,16%) zavorrato dalla performance di, nonostante gli ottimi risultati trimestrali, riaccendendo i timori legati all’intelligenza artificiale. Sulla stessa linea, in rosso l'(-0,92%).(+1,29%) e(+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,81%) e(-0,75%).Al top tra i(+4,03%),(+2,52%),(+1,88%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,46%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,29%.(+8,53%),(+7,49%),(+5,94%) e(+5,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,46%.In apnea, che arretra del 5,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,21%.