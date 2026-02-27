Milano 26-feb
47.426 0,00%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 0,00%
Francoforte 26-feb
25.289 0,00%

In rosso Wall Street. Giù il Nasdaq con Nvidia

(Teleborsa) - Finale in calo per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 49.499 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 chiude sotto i livelli della vigilia a 6.909 punti. In forte ribasso il Nasdaq 100 (-1,16%) zavorrato dalla performance di Nvidia, nonostante gli ottimi risultati trimestrali, riaccendendo i timori legati all’intelligenza artificiale. Sulla stessa linea, in rosso l'S&P 100 (-0,92%).

Finanziario (+1,29%) e beni industriali (+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,81%) e telecomunicazioni (-0,75%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+4,03%), American Express (+2,52%), IBM (+1,88%) e Visa (+1,19%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia, che ha chiuso a -5,46%.

Preda dei venditori Merck, con un decremento del 2,58%.

Si concentrano le vendite su Caterpillar, che soffre un calo dell'1,78%.

Sottotono Amazon che mostra una limatura dell'1,29%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Atlassian (+8,53%), Zscaler (+7,49%), Cognizant Technology Solutions (+5,94%) e Axon Enterprise (+5,79%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia, che ha archiviato la seduta a -5,46%.

In apnea Synopsys, che arretra del 5,16%.

Tonfo di Applied Materials, che mostra una caduta del 4,87%.

Lettera su Monolithic Power Systems, che registra un importante calo del 4,21%.
