In rosso Wall Street. Giù il Nasdaq con Nvidia

(Teleborsa) - Finale in calo per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 49.499 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
chiude sotto i livelli della vigilia a 6.909 punti. In forte ribasso il Nasdaq 100
(-1,16%) zavorrato dalla performance di Nvidia
, nonostante gli ottimi risultati trimestrali, riaccendendo i timori legati all’intelligenza artificiale. Sulla stessa linea, in rosso l'S&P 100
(-0,92%). Finanziario
(+1,29%) e beni industriali
(+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica
(-1,81%) e telecomunicazioni
(-0,75%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+4,03%), American Express
(+2,52%), IBM
(+1,88%) e Visa
(+1,19%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia
, che ha chiuso a -5,46%.
Preda dei venditori Merck
, con un decremento del 2,58%.
Si concentrano le vendite su Caterpillar
, che soffre un calo dell'1,78%.
Sottotono Amazon
che mostra una limatura dell'1,29%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Atlassian
(+8,53%), Zscaler
(+7,49%), Cognizant Technology Solutions
(+5,94%) e Axon Enterprise
(+5,79%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha archiviato la seduta a -5,46%.
In apnea Synopsys
, che arretra del 5,16%.
Tonfo di Applied Materials
, che mostra una caduta del 4,87%.
Lettera su Monolithic Power Systems
, che registra un importante calo del 4,21%.