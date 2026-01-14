Investindustrial acquisisce la maggioranza di Proveris Scientific

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha, attiva nella progettazione e produzione di strumentazione, software e soluzioni di laboratorio per test spray e aerosol per l'industria farmaceutica, con specializzazione sui prodotti farmaceutici per inalazione orale e somministrazione nasale (OINDP). Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'accordo.Fondata da Dino J. Farina e, Proveris collabora con le principali aziende farmaceutiche mondiali dal 1995 ed è il fornitore globale di riferimento per strumentazione di caratterizzazione degli spray, servizi di laboratorio ed expertise su OINDP.Attraverso l'investimento nella società e in partnership con il management, Investindustrial mira a sostenere l'ulteriore espansione di Proveris e a costruire un gruppo leader nella strumentazione per test farmaceutici, posizionato per una crescita globale duratura,nei mercati esistenti che in segmenti adiacenti alla strumentazione per il testing farmaceutico.Il fondatore Dino Farina, pioniere nel settore della strumentazione per test OINDP, rimarrà in Proveris e hainsieme a Investindustrial, rafforzandone la reputazione di partner di riferimento per imprenditori ambiziosi e proprietari di aziende familiari."Proveris rappresenta una piattaforma di eccellenza per la creazione di un leader globale nella strumentazione farmaceutica specializzata - ha commentatodi Investindustrial - Ammiriamo profondamente ciò che Dino e il suo team hanno realizzato e siamo entusiasti di collaborare nella prossima fase di crescita. Sfruttando la nostra competenza industriale, la presenza internazionale e le solide capacità di integrazione, puntiamo ad accelerare la crescita e a espandere la presenza globale dell'azienda".