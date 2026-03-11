Londra: giornata depressa per ICG

società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino

FTSE 100

ICG

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,63%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,4 sterline con area di resistenza individuata a quota 15,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)