Londra: si concentrano le vendite su Sage
(Teleborsa) - Ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che presenta una flessione del 3,58%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Sage evidenzia un declino dei corsi verso area 8,325 sterline con prima area di resistenza vista a 8,535. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,251.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
