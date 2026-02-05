Milano 13:26
Londra: andamento rialzista per Sage

(Teleborsa) - Balza in avanti lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.

L'andamento di Sage nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,525 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,677. Il peggioramento di Sage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,429.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
