New York: andamento negativo per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che presenta una flessione del 3,46%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cognizant Technology Solutions, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63,71 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 65,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,92.

