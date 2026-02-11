Kraft Heinz frena sulla scissione: priorità al rilancio e investimenti per 600 milioni

Kraft Heinz

(Teleborsa) - A sorpresaha annunciato ladelprevisto per la fine del 2026. Il nuovo Ceo, in carica da gennaio, ha dichiarato che la priorità assoluta è riportare l'azienda a una crescita redditizia, un obiettivo che richiede la piena concentrazione di tutte le risorse sul piano operativo.La decisione di bloccare la separazione tra ile quello dipermetterà di risparmiare circa 300 milioni di dollari in costi nel 2026. Cahillane ha ammesso che i recenti aumenti aggressivi dei prezzi hanno allontanato i consumatori, spingendoli verso alternative più economiche e salutari. "Abbiamo superato quattro o cinque livelli di prezzo in modo accelerato, deludendo i consumatori", ha spiegato il CEO durante la call con gli investitori.Per invertire la rotta, l'azienda investirànele nella ricerca per il business statunitense. Gli investimenti inaumenteranno del 20% nel 2026, puntando su innovazione di prodotto, nutrizione e convenienza.I risultati delsono stati inferiori alle stime, con previsioni per il 2026 che indicano un calo delle vendite nette organiche tra l'1,5% e il 3,5%.