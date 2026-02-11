Kraft Heinz frena sulla scissione: priorità al rilancio e investimenti per 600 milioni

(Teleborsa) - A sorpresa Kraft Heinz
ha annunciato la sospensione
del piano di scissione societaria
previsto per la fine del 2026. Il nuovo Ceo Steve Cahillane
, in carica da gennaio, ha dichiarato che la priorità assoluta è riportare l'azienda a una crescita redditizia, un obiettivo che richiede la piena concentrazione di tutte le risorse sul piano operativo.
La decisione di bloccare la separazione tra il comparto grocery
e quello di salse e condimenti
permetterà di risparmiare circa 300 milioni di dollari in costi nel 2026. Cahillane ha ammesso che i recenti aumenti aggressivi dei prezzi hanno allontanato i consumatori, spingendoli verso alternative più economiche e salutari. "Abbiamo superato quattro o cinque livelli di prezzo in modo accelerato, deludendo i consumatori", ha spiegato il CEO durante la call con gli investitori.
Per invertire la rotta, l'azienda investirà 600 milioni di dollari
nel marketing
e nella ricerca per il business statunitense. Gli investimenti in R&D
aumenteranno del 20% nel 2026, puntando su innovazione di prodotto, nutrizione e convenienza.
I risultati del quarto trimestre
sono stati inferiori alle stime, con previsioni per il 2026 che indicano un calo delle vendite nette organiche tra l'1,5% e il 3,5%.(Foto: Jacob Rice on Unsplash)