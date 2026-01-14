Open Fiber: fibra disponibile da subito a Montecatini Val di Cecina

(Teleborsa) - Finalmente anche i piccoli centri della provincia di Pisa possono dire addio alla lentezza di Internet.ha completato la cablatura in banda ultra larga di, portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.Il progetto ha interessato circanelle località di Miemo, La Miniera, San Michele, Ligia, Sorbaiano, Buriano, Ponteginori, Gello, Casino di Terra, Querceto, La Gabella, Podere Il Prato e Sassa, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 65 chilometri. L'infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette "aree bianche" coperte dai bandi Infratel, con il supporto della Regione Toscana, con l'obiettivo di colmare il divario digitale tra città e territori più piccoli.Oltre alle abitazioni private, la rete collegherà anche, come alcune scuole del territorio, la stazione dei Carabinieri di Ponteginori e la Croce Rossa, garantendo così maggiore efficienza nei servizi pubblici. L'infrastruttura rimane di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni."Compie un ulteriore passo in avanti la modernizzazione delle infrastrutture digitali della Toscana", commenta l'assessore regionale all'innovazione digitale"Il programma di dotazione diffusa delle reti nelle aree ritenute non remunerative dalle compagnie telefoniche – aggiunge Lenzi – prosegue ed entro l'anno riusciremo a concludere tutti gli interventi previsti". "La banda ultralarga – conclude l'assessore - ha un ruolo chiave nello sviluppo dei territori, nel consolidamento della coesione sociale e nella garanzia di uguaglianza e accessibilità di tutti i cittadini"."Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e la Regione Toscana, siamo felici di aver portato a termine questo importante intervento – ha dichiaratoRegional Manager di Open Fiber Toscana –. Finalmente i cittadini possono contare su una rete moderna, veloce e affidabile, pronta a rispondere alle esigenze digitali di oggi e di domani."Con questa connessione ultraveloce, le possibilità per i cittadini sono praticamente illimitate: dallo streaming di film e serie TV in HD e 4K, al telelavoro senza interruzioni, fino alla telemedicina e a tutti i servizi digitali che richiedono una connessione stabile e performante. Montecatini Val di Cecina entra così a pieno titolo nell'era della rivoluzione digitale, dimostrando che anche i piccoli borghi possono contare su infrastrutture tecnologiche all'avanguardia.