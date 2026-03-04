Città più smart e sicure grazie al progetto InDRA

(Teleborsa) -"Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate" garantendograzie all’uso dell'intelligenza artificiale. Il progetto nasce dalSapienza Università di Roma, Open Fiber, Huawei, Lutech, FibreConnect e PTS - e dall'avvio della(ECC) installate nei nodi della rete fissa (POP) di Open Fiber.L’iniziativa si inserisce negli obiettivi dellae rientra tra le tre sperimentazioni di Edge Cloud Computing finanziate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso partenariati guidati da università e centri di ricerca,Il progetto InDRA prevede undestinato alla realizzazione die incentrate sulla mobilità intelligente e sulla gestione evoluta delle infrastrutture urbane. Le sperimentazioni riguarderanno sistemi per lao a supporto della, strumenti didelle infrastrutture fisiche e l’utilizzo diavanzate.Lesi trasformano ini grazie a una rete capillare ddi intelligenza artificiale che monitorano costantemente ogni aspetto della mobilità urbana. Attraverso strumenti avanzati come il, ovvero un gemello digitale della città, èin tempo realebase all'effettivo flusso di veicoli e guidare gli automobilisti verso i parcheggi liberi tramite app dedicate, riducendo drasticamente congestione ed emissioni inquinanti.Tuttavia,— che spaziano dalla gestione dei trasporti pubblici alla logistica merci automatizzata fino al monitoraggio dei flussi pedonali — dipende interamente dalla. Per questo motivo, è stata avviata questa sperimentazione di piattaforme di Edge Cloud Computing (ECC) installate nei nodi della rete fissa (POP) di Open Fiber: unada un'infrastruttura ad altissima capacità come quella in. Solo una connettività di questo tipo garantisce lae la larghezza di banda necessarie, permettendo all'intelligenza urbana di reagire agli imprevisti in pochi millisecondi e di sostenere applicazioni critiche come la guida autonoma e la manutenzione predittiva delle infrastrutture.In generale, il partenariato coinvolgecon competenze complementari. All’interno del consorzio,e e implementazione dell’architettura di rete e della piattaforma ECC, inclusa l’installazione dell’hardware e del software necessari, la configurazione dei nodi e la valutazione delle prestazioni., come business advisor, guidadel progetto, valutando l’impatto delle soluzioni di ECC e definendo un modello di business sostenibile., fornendo servizi applicativi ai clienti interessati a utilizzare piattaforme ECC distribuite in prossimità degli utenti finali.contribuisce al progetto in qualità di, mettendo a disposizione la propria piattaforma software di Edge Cloud Computing e le proprie competenze distintive in ambito Smart Mobility, AI e Digital Twin., ad abilitare delle prestazioni con tempi di risposta molto ridotti per le applicazioni ospitate, consentendo lo sviluppo di una nuova generazione di servizi per il trasporto urbano., capofila del partenariato,sperimentali su guida autonoma, traffico intelligente e AI applicata alla mobilità sostenibile.