Città più smart e sicure grazie al progetto InDRA

(Teleborsa) - Nasce il progetto InDRA
"Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate" garantendo servizi di mobilità e infrastrutture urbane più smart
grazie all’uso dell'intelligenza artificiale. Il progetto nasce dal partenariato di sei importanti realtà -
Sapienza Università di Roma, Open Fiber, Huawei, Lutech, FibreConnect e PTS - e dall'avvio della sperimentazione di piattaforme di Edge Cloud Computing
(ECC) installate nei nodi della rete fissa (POP) di Open Fiber.
L’iniziativa si inserisce negli obiettivi della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023–2026
e rientra tra le tre sperimentazioni di Edge Cloud Computing finanziate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso partenariati guidati da università e centri di ricerca, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi digitali e abilitare applicazioni innovative
.
Il progetto InDRA prevede un investimento di circa 1 milione di euro
destinato alla realizzazione di quattro sperimentazioni dedicate alla Smart City
e incentrate sulla mobilità intelligente e sulla gestione evoluta delle infrastrutture urbane. Le sperimentazioni riguarderanno sistemi per la gestione intelligente del traffico
o a supporto della guida autonoma
, strumenti di monitoraggio e manutenzione predittiva
delle infrastrutture fisiche e l’utilizzo di intelligenza artificiale e digital twin per analisi e simulazioni
avanzate.
Le città del futuro
si trasformano in ecosistemi intelligenti capaci di autoregolars
i grazie a una rete capillare di sensori IoT e algoritmi
di intelligenza artificiale che monitorano costantemente ogni aspetto della mobilità urbana. Attraverso strumenti avanzati come il Digital Twin
, ovvero un gemello digitale della città, è possibile simulare scenari di traffico
in tempo reale, ottimizzare i cicli semaforici in
base all'effettivo flusso di veicoli e guidare gli automobilisti verso i parcheggi liberi tramite app dedicate, riducendo drasticamente congestione ed emissioni inquinanti.
Tuttavia, l'efficacia di questi servizi
— che spaziano dalla gestione dei trasporti pubblici alla logistica merci automatizzata fino al monitoraggio dei flussi pedonali — dipende interamente dalla capacità della rete di trasportare istantaneamente moli immense di dati
. Per questo motivo, è stata avviata questa sperimentazione di piattaforme di Edge Cloud Computing (ECC) installate nei nodi della rete fissa (POP) di Open Fiber: una smart city non può prescindere
da un'infrastruttura ad altissima capacità come quella in fibra ottica FTTH
. Solo una connettività di questo tipo garantisce la latenza quasi nulla
e la larghezza di banda necessarie, permettendo all'intelligenza urbana di reagire agli imprevisti in pochi millisecondi e di sostenere applicazioni critiche come la guida autonoma e la manutenzione predittiva delle infrastrutture.
In generale, il partenariato coinvolge soggetti pubblici e privati
con competenze complementari. All’interno del consorzio, Open Fiber è responsabile della progettazion
e e implementazione dell’architettura di rete e della piattaforma ECC, inclusa l’installazione dell’hardware e del software necessari, la configurazione dei nodi e la valutazione delle prestazioni. PTS
, come business advisor, guida l’analisi economica e di mercato
del progetto, valutando l’impatto delle soluzioni di ECC e definendo un modello di business sostenibile. FibreConnect assume il ruolo di OTT
, fornendo servizi applicativi ai clienti interessati a utilizzare piattaforme ECC distribuite in prossimità degli utenti finali. Lutech
contribuisce al progetto in qualità di partner tecnologico strategico
, mettendo a disposizione la propria piattaforma software di Edge Cloud Computing e le proprie competenze distintive in ambito Smart Mobility, AI e Digital Twin. Huawei coopera, con le sue tecnologie di rete e di infrastruttura ICT
, ad abilitare delle prestazioni con tempi di risposta molto ridotti per le applicazioni ospitate, consentendo lo sviluppo di una nuova generazione di servizi per il trasporto urbano.Sapienza Università di Roma
, capofila del partenariato, sviluppa la progettazione e l’implementazione dei trial
sperimentali su guida autonoma, traffico intelligente e AI applicata alla mobilità sostenibile.