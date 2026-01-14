Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, con una variazione percentuale del 2,54%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Sesa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a +1,39% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di medio periodo di Sesa
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 96,15 Euro con primo supporto visto a 93,35. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 91,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)