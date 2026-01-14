Milano 14:09
Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con una variazione percentuale del 2,54%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a +1,39% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Le implicazioni di medio periodo di Sesa confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 96,15 Euro con primo supporto visto a 93,35. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 91,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
