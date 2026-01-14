Unipol completa il collocamento da 1 miliardo di euro di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1

Unipol Assicurazioni

(Teleborsa) -comunica di aver completato il collocamento presso investitori istituzionali nazionali e internazionali di un’unica tranche di obbligazioni subordinate c.d. “Restricted Tier 1”, per un importo nominale di Euro 1 miliardo. Le Obbligazioni saranno emesse su base standalone in forma dematerializzata e saranno regolate tramite Euronext Securities Milan (Monte Titoli).L’emissione, spiega una nota, ha riscosso un, a conferma della solida reputazione del Gruppo Unipol sui mercati internazionali. Durante la fase di bookbuilding, gli ordini hanno superato i 4,2 miliardi di euro, con una copertura di 4,2 volte l’importo emesso. Circa il 93% delle Obbligazioni è stato collocato presso investitori internazionali.Fatto salvo il soddisfacimento delle condizioni richieste per il rimborso ai sensi della normativa applicabile, le Obbligazioni possono essere rimborsate a discrezione dell’Emittente in qualsiasi momento durante il periodo di 6 mesi compreso tra (e incluso) 21 luglio 2035 e (e incluso) la First Reset Date. Le Obbligazioni sono inoltre soggette a rimborso facoltativo da parte dell’Emittente in caso di Tax Event, Regulatory Event, Rating Event and Clean-up Call. In conformità con i requisiti di Solvency II per le voci di fondi propri di classe 1 soggette a restrizioni, i pagamenti degli interessi sono a esclusiva e assoluta discrezione dell'Emittente; le Obbligazioni sono soggette a cancellazione obbligatoria degli interessi su base non cumulativa, nonché a una temporanea riduzione del capitale in determinate condizioni, il tutto come stabilito nei termini e nelle condizioni delle Obbligazioni contenuti nel memorandum informativo datato 19 gennaio 2026.Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Global Coordinator e di Joint Lead Manager, BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di Joint Lead Manager nell'emissione delle Obbligazioni.