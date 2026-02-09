STM amplia intesa con Amazon Web Services su cloud e datacenter per l'AI

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato oggi un ampliamento della collaborazione strategica con(AWS) attraverso un’intesa strategica commerciale pluriennale di molti miliardi di dollari statunitensi che copre diverse categorie di prodotti. La collaborazione, spiega una nota, si fonda su ST come fornitore strategico di tecnologie avanzate e prodotti a semiconduttore che AWS integra nella sua infrastruttura di calcolo, abilitando AWS a fornire ai propri clienti nuovi esempi di calcolo ad alte prestazioni, costi operativi ridotti e la capacità di scalare carichi di lavoroad alta intensità di calcolo con maggiore efficacia.L’intesa strategica copre una vasta gamma di soluzioni a semiconduttore a partire dal portafoglio di tecnologie di cui ST è proprietaria. ST fornirà capacità specializzate per la connettività a larghezza di banda elevata, fra cui elaborazione di segnale misto ad alte prestazioni, microcontrollori avanzati per gestire infrastrutture intelligenti, e circuiti integrati analogici e di potenza che forniscono efficienza energetica necessaria per far operare i datacenter hyperscale.La collaborazione aiuterà i clienti a ridurre il costo totale della proprietà e a portare i prodotti sul mercato più velocemente. Le tecnologie specializzate di ST aiutano AWS ad indirizzare la crescente domanda di prestazioni di calcolo, efficienza, e velocità di trasmissione dati richiesta per supportare carichi di lavoro crescenti per l’AI e per il Cloud., ha commentato: “Questa intesa strategica stabilisce il ruolo di ST come importante fornitore di AWS a dimostrazione della forza della nostra innovazione, del nostro portafoglio di tecnologie proprietarie, e delle nostre comprovate capacità di produrre in grandi volumi., abilitando i loro clienti a spingere in avanti le frontiere dell’Intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni, e la connettività digitale. Questa collaborazione, che ci posiziona in maniera ideale per ulterioriavanzamenti in una serie di segmenti di mercato, dalla infrastruttura dei datacenter alla connettività AI, pone ST al centro della rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale".ST ha emesso dei warrant a favore di AWS per l’acquisto di un massimo di 24,8 milioni di azioni ordinarie di ST. I warrant matureranno in più tranche per l’intera durata del contratto; la maturazione (vesting) sarà sostanzialmente legata ai pagamenti per i prodotti e i servizi di ST acquistati da AWS e dalle sue società collegate. AWS potrà esercitare i warrant attraverso una o più operazioni nell'arco di un periodo di sette anni dalla data di emissione ad un prezzo di esercizio iniziale pari a 28,38 dollari.