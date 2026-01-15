Milano 9:46
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Giornata pressoché debole per il cambio Euro / Yen, che ha terminato in calo a 184,33.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 185,166. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 183,629. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 182,928.


