Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 184,213, mentre il primo supporto è stimato a 183,213. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 185,213.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)