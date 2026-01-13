Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Seduta moderatamente positiva per il cambio Euro / Yen, che ha chiuso in rialzo a 184,49.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 185,027, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,417. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 186,637.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```