Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Seduta moderatamente positiva per il cambio Euro / Yen, che ha chiuso in rialzo a 184,49.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 185,027, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,417. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 186,637.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)