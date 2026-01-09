Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 182,613, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 183,413. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,347.
