Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio
La giornata dell'1 gennaio chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,09%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,487, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,762. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 185,212.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)