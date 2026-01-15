Milano 9:47
45.793 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:47
10.191 +0,07%
25.273 -0,05%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dell'1,00%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.646,5. Primo supporto visto a 23.384,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.297.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```