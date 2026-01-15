Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dell'1,00%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.646,5. Primo supporto visto a 23.384,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.297.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)