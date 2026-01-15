Antares Vision, accelerazione dei piani di incentivazione per consentire di aderire all'OPA

(Teleborsa) - A seguito della promozione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria da parte di Crane NXT Inspection and Tracking Technologies, il consiglio di amministrazione di Antares Vision
ha deliberato l'accelerazione dei piani di incentivazione in essere
, vale a dire il piano di incentivazione azionaria di lungo termine approvato dall'assemblea a luglio 2024 e il piano di incentivazione azionaria di lungo termine approvato dall'assemblea a maggio 2025
In esecuzione di quanto previsto dai rispettivi regolamenti in caso di promozione di un'OPA: il Piano 2024 risulta accelerato per le rimanenti complessive massime 1.105.937 azioni
e ciascuno dei rispettivi beneficiari potrà sottoscrivere in via anticipata le azioni allo stesso spettanti. A servizio del Piano 2024 il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione; il Piano 2025 risulta accelerato per complessive massime 313.052 azioni
oggetto del primo ciclo di tale piano e ciascuno dei rispettivi beneficiari avrà diritto all'assegnazione in via anticipata di tutte le azioni allo stesso spettanti. A servizio del Piano 2025 il CdA ha deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito.
Le azioni relative al Piano 2024 e al Piano 2025 saranno assegnate in favore dei relativi beneficiari in tempo utile per consentire agli stessi di aderire all'OPA
, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)