Antares Vision, accelerazione dei piani di incentivazione per consentire di aderire all'OPA

Antares Vision

(Teleborsa) - A seguito della promozione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria da parte di Crane NXT Inspection and Tracking Technologies, il consiglio di amministrazione diha, vale a dire il piano di incentivazione azionaria di lungo termine approvato dall'assemblea a luglio 2024 e il piano di incentivazione azionaria di lungo termine approvato dall'assemblea a maggio 2025In esecuzione di quanto previsto dai rispettivi regolamenti in caso di promozione di un'OPA: il Piano 2024 risulta accelerato per le rimanenti complessive massimee ciascuno dei rispettivi beneficiari potrà sottoscrivere in via anticipata le azioni allo stesso spettanti. A servizio del Piano 2024 il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione; il Piano 2025 risulta accelerato per complessive massimeoggetto del primo ciclo di tale piano e ciascuno dei rispettivi beneficiari avrà diritto all'assegnazione in via anticipata di tutte le azioni allo stesso spettanti. A servizio del Piano 2025 il CdA ha deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito.Le azioni relative al Piano 2024 e al Piano 2025 saranno assegnate in favore dei relativi beneficiari, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.