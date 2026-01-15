Milano 17:35
Banche, KBC completa l'acquisizione della slovacca 365.bank per 708 milioni di euro

(Teleborsa) - KBC, importante gruppo bancario-assicurativo belga, ha completato con successo l'acquisizione di una partecipazione del 98,45% in 365.bank da J&T Finance Group. L'operazione, annunciata a maggio 2025, ha ricevuto l'approvazione di tutte le autorità competenti ed è ora ufficialmente conclusa, consentendo a KBC di integrare 365.bank con le sue attività slovacche, ancorate a CSOB.

Il corrispettivo totale pagato per la partecipazione del 98,45% in 365.bank è di 708 milioni di euro, al netto degli aggiustamenti del closing. L'acquisizione avrà un impatto limitato sulla situazione patrimoniale di KBC (circa -50 punti base sul coefficiente CET-1 fully loaded non floored di KBC). Inizialmente, 365.bank (inclusa Postal Bank) e CSOB opereranno come due banche separate sotto la proprietà di KBC. Il passo logico successivo sarà l'integrazione di entrambe le banche tramite una fusione legale e operativa.

"La giornata di oggi segna un passo importante nel nostro impegno a lungo termine nei confronti del mercato slovacco - ha detto Johan Thijs, CEO di KBC Group - Riflette l'ambizione di KBC di rafforzare ulteriormente il suo status di riferimento nella regione dell'Europa centrale e orientale, sia attraverso la crescita organica che attraverso acquisizioni mirate. Con il completamento di questa acquisizione, stiamo costruendo il futuro congiunto di CSOB e 365.bank. Negli ultimi anni, CSOB ha dimostrato una crescita costante e resilienza, mentre 365.bank si è costruita la reputazione di istituto moderno, innovativo e orientato al cliente".

