Carrefour guarda al 2026 con fiducia, ma l’acquisizione di Cora e Match pesa sui conti 2025

Carrefour

(Teleborsa) -affronta il 2026 con fiducia, nonostante i costi di integrazione legati all’acquisizione dei negozi Cora e Match in Francia abbiano inciso sul risultato operativo del 2025.Il gruppo ha registrato un utile operativo ricorrente di 2,158 miliardi di euro, in calo del 5,4%, includendo un impatto negativo di 210 milioni derivante proprio dall'integrazione di Cora e Match.Ilpresenterà domani un nuovo piano strategico, mentre il retailer tenta di invertire la tendenza di margini in calo: la redditività operativa è scesa dal 3,1% del 2021 al 2,6% del 2025, complice la perdita di quote di mercato in Francia e il rallentamento degli ipermercati tradizionali a favore dell’online.Nel frattempo, Carrefour prosegue nel disinvestimento di attività non strategiche: dopo la vendita del business italiano, ha annunciato la cessione della filiale rumena per 823 milioni di euro. Escludendo l’Italia, il free cash flow del gruppo ha raggiunto 1,565 miliardi di euro lo scorso anno.