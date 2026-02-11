Milano 9:29
Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per BFF Bank
(Teleborsa) - Pressione sulla banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,68%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di BFF Bank ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,755 Euro. Supporto a 4,365. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,145.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
