Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per BFF Bank

(Teleborsa) - Pressione sulla banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,68%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di BFF Bank
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,755 Euro. Supporto a 4,365. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,145.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)