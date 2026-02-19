Fiera Milano, Equita alza target price con 2 acquisizioni e risultati 2025 attesi sopra guidance

Equita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) il target price su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la" dopo checoerenti con la strategia di rafforzamento dei servizi a maggiore valore aggiunto e di ampliamento del portafoglio di eventi organizzati.La prima è(allestimenti): acquisito il 51% per un EV (100%) di 23,7 milioni di euro. Stipa opera nel segmento alto di gamma degli allestimenti fieristici. Nel 2025 la società ha registrato ricavi per 15 milioni di euro e un EBITDA di circa 3 milioni di euro, con una marginalità elevata del 20%, e presenta una posizione di cassa netta pari a 2,5 milioni di euro. Il multiplo di acquisizione è pari a circa 8x EV/EBITDA 2025.La seconda è(evento fieristico): acquisito il 70% per un EV (100%) di 11 milioni di euro (12,9 milioni di euro includendo earn-out). Made in Steel organizza l'omonima manifestazione biennale dedicata alla filiera dell'acciaio, già ospitata presso il quartiere fieristico di FM. L'edizione 2025 ha registrato ricavi di 4,9 milioni di euro e un EBITDA di 1,7 milioni di euro, con una cassa netta di 2 milioni di euro. Il multiplo di acquisizione, ex earn-out, è pari a c13x EV/EBITDA 24/25.L'delle due operazioni incluso earn-out è di -21 milioni di euro su una cassa netta 2025 di +120 milioni di euro.Equita ha pubblicato anche la. Si aspetta un solido 4Q guidato dal business fieristico italiano con un ottimo andamento di alcune delle fiere (Host Milano, Eicma e Artigiano in Fiera). In dettaglio, stima un fatturato di 139 milioni di euro (+57% YoY) e un EBITDA di 57,4 milioni di euro (vs 21,2 milioni di euro nel 4Q24) con un solido margine del 41,2%. Stima ora una cassa netta FY25 di +120 milioni di euro da prec. +113 milioni di euro. La nuova stima di EBITDA 4Q25 è superiore alla precedente del +7% e porta ad un EBITDA FY25 di 129 milioni di euro (vs guidance 115/125 milioni di euro).