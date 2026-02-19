Milano 13:36
Fiera Milano, Equita alza target price con 2 acquisizioni e risultati 2025 attesi sopra guidance
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 8,90 euro per azione (+2%) il target price su Fiera Milano, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che ieri ha annunciato due acquisizioni coerenti con la strategia di rafforzamento dei servizi a maggiore valore aggiunto e di ampliamento del portafoglio di eventi organizzati.

La prima è Stipa (allestimenti): acquisito il 51% per un EV (100%) di 23,7 milioni di euro. Stipa opera nel segmento alto di gamma degli allestimenti fieristici. Nel 2025 la società ha registrato ricavi per 15 milioni di euro e un EBITDA di circa 3 milioni di euro, con una marginalità elevata del 20%, e presenta una posizione di cassa netta pari a 2,5 milioni di euro. Il multiplo di acquisizione è pari a circa 8x EV/EBITDA 2025.

La seconda è Made in Steel (evento fieristico): acquisito il 70% per un EV (100%) di 11 milioni di euro (12,9 milioni di euro includendo earn-out). Made in Steel organizza l'omonima manifestazione biennale dedicata alla filiera dell'acciaio, già ospitata presso il quartiere fieristico di FM. L'edizione 2025 ha registrato ricavi di 4,9 milioni di euro e un EBITDA di 1,7 milioni di euro, con una cassa netta di 2 milioni di euro. Il multiplo di acquisizione, ex earn-out, è pari a c13x EV/EBITDA 24/25.

L'impatto su NFP delle due operazioni incluso earn-out è di -21 milioni di euro su una cassa netta 2025 di +120 milioni di euro.

Equita ha pubblicato anche la preview dei risultati 4Q25 che saranno pubblicati il 12 marzo. Si aspetta un solido 4Q guidato dal business fieristico italiano con un ottimo andamento di alcune delle fiere (Host Milano, Eicma e Artigiano in Fiera). In dettaglio, stima un fatturato di 139 milioni di euro (+57% YoY) e un EBITDA di 57,4 milioni di euro (vs 21,2 milioni di euro nel 4Q24) con un solido margine del 41,2%. Stima ora una cassa netta FY25 di +120 milioni di euro da prec. +113 milioni di euro. La nuova stima di EBITDA 4Q25 è superiore alla precedente del +7% e porta ad un EBITDA FY25 di 129 milioni di euro (vs guidance 115/125 milioni di euro).
