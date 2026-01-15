Bankitalia, debito pubblico in calo a novembre

(Teleborsa) - A novembre del 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 6,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.124,9 miliard
i. Lo ha reso noto a Banca d'Italia spiegando che la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (12,8 miliardi, a 64,4) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 0,1 miliardi) sono stati solo in parte compensati dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (6,1 miliardi) Con riferimento alla ripartizione per sottosettor
i, la diminuzione del debito è imputabile a quello delle Amministrazioni centrali (7,0 miliardi), a fronte di un aumento marginale di quello delle Amministrazioni locali (0,1 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. La vita media residua è rimasta stabile a 7,8 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 18,6 per cento (dal 18,8 del mese precedente). A ottobre dello scorso anno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) la percentuale del debito detenuta dai non residenti era aumentata al 34,1 per cento (dal 33,9 per cento del mese precedente) e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) al 14,5 per cento (dal 14,2 per cento).
Nello stesso periodo di riferimento, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 51,9 miliardi,
in aumento dello 0,3 per cento (0,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024.