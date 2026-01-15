Bankitalia, debito pubblico in calo a novembre

(Teleborsa) - A novembre del 2025i. Lo ha reso noto a Banca d'Italia spiegando che la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (12,8 miliardi, a 64,4) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 0,1 miliardi) sono stati solo in parte compensati dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (6,1 miliardi)i, la diminuzione del debito è imputabile a quello delle Amministrazioni centrali (7,0 miliardi), a fronte di un aumento marginale di quello delle Amministrazioni locali (0,1 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. La vita media residua è rimasta stabile a 7,8 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 18,6 per cento (dal 18,8 del mese precedente). A ottobre dello scorso anno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) la percentuale del debito detenuta dai non residenti era aumentata al 34,1 per cento (dal 33,9 per cento del mese precedente) e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) al 14,5 per cento (dal 14,2 per cento).Nello stesso periodo di riferimento,in aumento dello 0,3 per cento (0,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024.