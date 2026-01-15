Garante Privacy: Stanzione e membri indagati per corruzione e peculato

(Teleborsa) - Nell'ambito di un'e degli altri membri del collegio – con reati ipotizzati di peculato e corruzione – a Roma la Guardia di Finanza sta effettuando delle perquisizioni nella sede dell'Autorità. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. È l'ultimo atto delloche ha accesso il dibattito negli ultimi mesi. La miccia si è accesa il 23 ottobre scorso con la notifica di una sanzione di 150 mila euro alla Rai per la diffusione da parte di Report dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, in merito alla vicenda con protagonista l'ex ministro e Maria Rosaria Boccia.Nellenotificato dalla Guardia di finanza di Roma ai membri dell'Autorità Garante si contestanoreati in concorso e continuati fino al dicembre 2025, perché "in quanto pubblici ufficiali membri del Collegio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, avendo in ragione del loro ufficio denaro pubblico, se ne appropriavano, attraverso la richiesta di rimborsi per spese con finalità estranee all'esercizio di mandato, per un importo complessivo in fase di quantificazione".Nel dettaglio, ia fronte di una spesa marginale nel 2021 (poco superiore a 20 mila euro), avrebbero registrato un incremento significativo a partire dal 2022, raggiungendoa fronte dell'innalzamento del tetto di spesa autorizzato dal Collegio nel 2020 da 3.500 euro a 5mila euro''. Dall'esame ''dei bilanci consuntivi acquisiti sul sito istituzionale del Gpdp'' emerge ''nel periodo 2021 - 2024, un incremento significativo delle voci riconducibili alle spese per organi e incarichi istituzionali dell'Autorità e alle spese di rappresentanza. Nello specifico, laregistra una crescita progressiva, che nel solo anno 2024 avrebbe raggiunto, passando da circa 851 mila euro nel 2021, l'importo complessivo di, in larga parte riconducibile a rimborsi per viaggi, soggiorni in alberghi di categoria cinque stelle, cene di rappresentanza, servizi di lavanderia, fino a ricomprendere altresì fitness e cura della persona''.Sotto la lente della Guardia di finanza anche leIl costo ufficialmente comunicato del G7 di Tokyo (2023), –si legge nel decreto – sarebbe stato di 34mila euro, ma, secondo fonti interne e documentazione informale, avrebbe superato gli 80mila euro, di cui 40mila destinati ai soli voli. Analoga situazione si sarebbe verificata in occasione delle missioni in Georgia (Batumi) e in Canada. Ai componenti del Collegio viene contestato di aver viaggiato in business class, pur in assenza dei presupposti previsti dalla pertinente regolamentazione.Tra le accuse contestate ai pubblici ufficiali anchedel valore di 6 mila euro ciascuna. Nel capo di imputazione in cui si contesta la corruzione, si afferma che gli indagati "in concorso tra loro, quali pubblici ufficiali, omettendo un atto del loro ufficio, ovvero non erogando alcuna sanzione se non una meramente formale alla società Ita Airways (nella quale – si legge – per altro il responsabile della protezione dei dati era, per gli anni 2022 e 2023, un avvocato membro dello studio legale fondato da Guido Scorza e del quale è tutt'ora partner la moglie di questi), a fronte del riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della comunicazione relativa al trattamento dei dati nonché mettendo comunque a disposizione i propri poteri e la loro funzione in favore della società di volo, ricevevano come utilità tessere "Volare". Per quanto riguarda le, i magistrati di Roma contestano, inoltre, agli indagati di avere "utilizzato l'auto di servizio per finalità estranee alla funzione pubblica".Nel decreto di perquisizione si riporta anche la procedura sulla ''in relazione all'immissione in commercio dei smartglasses, dispositivi caratterizzati da evidenti criticità sotto il profilo della tutela della privacy, tanto dei detentori quanto dei terzi''. Nell'atto si ricorda che ''la sanzione, inizialmente ipotizzata in misura pari a 44 milioni di euro, sarebbe stata successivamente ridotta prima a 12,5 milioni e, infine, ad appena 1 milione di euro, e adottata con tale ritardo procedurale da renderne necessario il successivo annullamento in autotutela''. Secondo i pm capitolini ''è necessario comprendere in che termini su tale vicenda abbia avuto impatto la sponsorizzazione fatta da Guido Scorza (componente del collegio e indagato, ndr) degli occhiali, dei quali ha infatti parlato positivamente in un video divulgato sui social network e, altresì, se e in che modo questi, avendo ormai preso espressa posizione in ordine all'argomento, si sia effettivamente astenuto dalle adunanze riguardanti il procedimento a carico della società''.