Avio, Glass Lewis raccomanda agli azionisti di votare a favore della proposta sul nuovo board

Avio

(Teleborsa) - Il proxy advisor,ha raccomandato di votare a favore delle proposte del CdA nell'assemblea del 3 marzo di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, affermando che un CdA con 9 membri "è un numero ragionevole".La dimensione del consiglio di amministrazione, si legge in un report, deve essere sufficientemente contenuta da favorire relazioni di lavoro efficaci e garantire efficienza nei processi decisionali, ma anche abbastanza ampia da assicurare una diversità adeguata di competenze ed esperienze professionali tra i membri. Il numero appropriato per soddisfare questi criteri può variare a seconda della società.Per le, cinque componenti rappresentano generalmente un minimo accettabile, mentre quindici membri costituiscono solitamente un massimo adeguato per un board efficace e correttamente funzionante.Poiché la proposta prevede di fissare a nove il numero dei componenti del consiglio, la dimensione del board rimane all’interno di un "intervallo considerato ragionevole".Nel caso specifico, la società intende ridurre i seggi riservati alle minoranze da tre a due amministratori, spiegando che "la modifica è coerente" con la riduzione del numero complessivo dei consiglieri, che sarà fissato a nove membri (rispetto all’attuale massimo di undici).Nonostante la diminuzione, la disposizione proposta garantisce comunque che almeno il 22% dei consiglieri sia nominato da liste di minoranza, in conformità con il quadro normativo vigente, e in particolare con l’articolo 12 della Legge Capitali, che richiede una rappresentanza minima del 20% e un’assegnazione proporzionale dei seggi alle liste che ottengono almeno il 3% dei voti.