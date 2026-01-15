Goldman Sachs chiude solido 2025 e dividendo trimestrale in aumento a 4,50 dollari

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha alzato il velo sui risultati dell'da cui sono emersi undi 58,28 miliardi di dollari, in crescita del 9% sul 2024, e undi 17,18 miliardi, in crescita del 20% su base annua. Nel soloilè stato di 13,45 miliardi, in calo del 3% sul 4Q24 e dell'11% sul 3Q25, e l'pari a 4,62 miliardi, in aumento del 12% sul 4Q24 e del 13% sul 3Q25.L'(EPS) è stato di 51,32 dollari per il 2025, in progresso del 27% sul 2024, e di 14,01 dollari per il quarto trimestre del 2025, in aumento del 17% sul 4Q24 e del 14% sul 3Q25.Il(ROE) è stato del 15,0% per il 2025 e ilè stato del 16,0% per il quarto trimestre del 2025.Ilè aumentato del 6,2% nel 2025 e dell'1,1% nel quarto trimestre del 2025, attestandosi a 357,60 dollari.Il 14 gennaio 2026, il Cda hada 4,00 dollari per azione ordinaria a 4,50 dollari per azione ordinaria. Il dividendo sarà pagato il 30 marzo 2026 agli azionisti ordinari registrati al 2 marzo 2026.Durante l'anno, la società ha, inclusi 12,36 miliardi di riacquisti di azioni ordinarie (18,9 milioni di azioni a un costo medio di 654,45 dollari) e 4,42 miliardi di dividendi su azioni ordinarie. Ciò includeva 4,24 miliardi di capitale restituito agli azionisti ordinari durante il quarto trimestre, inclusi 3,00 miliardi di riacquisti di azioni ordinarie (3,6 milioni di azioni a un costo medio di 822,33 dollari) e 1,24 miliardi di dividendi su azioni ordinarie.(GCLA) hanno raggiunto una media di 466 miliardi di dollari per il 2025, rispetto ai 429 miliardi per il 2024. I GCLA hanno raggiunto una media di 479 miliardi per il quarto trimestre del 2025, rispetto ai 481 miliardi per il terzo trimestre del 2025.Ilha dichiarato: "Dal nostro primo Investor Day, in cui abbiamo illustrato la nostra strategia globale, la società ha aumentato i suoi ricavi del 60%, migliorato i rendimenti di 500 punti base e generato rendimenti totali per gli azionisti superiori al 340%. Continuiamo a riscontrare elevati livelli di coinvolgimento dei clienti in tutta la nostra rete e, attivando un volano di attività in tutta la nostra azienda. Sebbene vi siano significative opportunità di impiegare capitale in tutta la nostra attività e di restituirlo agli azionisti, il nostro obiettivo costante rimane quello di mantenere un quadro di gestione del rischio disciplinato e standard solidi."