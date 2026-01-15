Italia-Oman: SACE sigla accordo con Khazanah Modern Oman per sostenere l’export italiano

(Teleborsa) - A margine della visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
nel Sultanato dell'Oman, SACE, Export Credit Agency italiana
partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze
, ha finalizzato un memorandum d'intesa con Khazanah Modern Oman
, player omanita attivo in diversi settori ad alto potenziale per l’export italiano - infrastrutture, manifatturiero, food & beverage, energie rinnovabili e hospitality
- con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra l'Italia e il Sultanato.
Il protocollo d'intesa è stato firmato da Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE
e Azzan Al Wahaibi, Managing Director di Khazanah Modern Oman.
Riconoscendo il valore del know-how industriale e delle tecnologie italiane, l'accordo stabilisce un quadro di cooperazione per supportare progetti strategici in Oman, facilitando il coinvolgimento di imprese, appaltatori e fornitori di tecnologia italiani nei settori d’intervento di Khazanah Modern Oman. In questo contesto, SACE si impegna a fornire soluzioni finanziarie e di mitigazione del rischio per migliorare la competitività dei progetti e delle relative catene di fornitura
, a seguito di un'adeguata due diligence e in linea con il proprio mandato istituzionale.
In occasione della missione nel Paese, l’Amministratore delegato di SACE
ha inoltre incontrato i principali attori istituzionali e industriali locali, tra cui la società energetica omanita OQ, la società di investimento Ominvest, il principale fornitore di servizi logistici integrati dell'Oman Asyad Group al fine di identificare progetti nei quali coinvolgere le filiere italiane di riferimento.
Inoltre, con il fondo Oman Social Protection Fund – Investment Unit
è emersa una forte sinergia e la concreta possibilità di procedere alla firma di un memorandum d’intesa nelle prossime settimane, finalizzato allo sviluppo di progetti strategici per l’Oman rientranti nel portafoglio del Gruppo, con il coinvolgimento di aziende italiane.
Iniziative che segnano un passo importante nelle relazioni economiche tra l'Italia e il Sultanato dell'Oman
, confermando il reciproco interesse nel sostenere una crescita sostenibile per entrambi i Paesi.