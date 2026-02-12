ESI, finanziamento da BIAE con garanzia SACE per realizzazione impianto fotovoltaico

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha ottenuto un(Gruppo Igea Banca). Non è stato reso noto l'ammontare del finanziamento.Il finanziamento èdi proprietà da 1,65 MW, sviluppato tramite la società veicolo ED Solar 2, recentemente acquisita dalla società, ubicato nel Comune di Nettuno (Provincia di Roma).L'operazione di finanziamento ha una durata complessiva di 15 anni, prevede un periodo di preammortamento pari a 12 mesi e un tasso di interesse nominale annuo variabile in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è, che copre il 70% dell'importo complessivo finanziato."Il finanziamento concesso da BIAE, assistito dalla garanzia SACE Growth, rappresenta un passaggio rilevante a supporto della realizzazione dell'impianto fotovoltaico di proprietà oggetto dell'operazione ED Solar 2 e, più in generale, dello sviluppo della pipeline complessiva di circa 20 MW che la società prevede di realizzare nel triennio 2025-2028 - ha detto l'- L'operazione conferma la solidità del nostro modello operativo e la capacità di ESI di sostenere investimenti coerenti con un percorso di crescita progressivo e sostenibile nel medio-lungo periodo".