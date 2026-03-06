Stretto di Hormuz, nelle ultime 24 ore sono transitate solo 2 navi cargo

(Teleborsa) -sono stati osservati nelle ultime 24 ore nello. Si è trattato di. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Joint Maritime Information Center (JMIC), gruppo navale multinazionale focalizzato sul Medio Oriente. La media storica dei transiti giornalieri è pari a circa 138 imbarcazioni ogni 24 ore."Ciò rappresenta una, derivante dalle dinamiche di conflitto regionale in corso che coinvolgono l'Iran, compresi gli avvertimenti contro i transiti da parte di navi statunitensi, israeliane, europee e alleate - si legge nella nota - Sebbene non sia stata universalmente riconosciuta una chiusura legale formale dello Stretto, la riduzione deriva da una combinazione di minacce alla sicurezza, vincoli assicurativi, incertezza operativa e interruzioni effettive, piuttosto che da un blocco dichiarato".Intanto,. Nelle ultime 24 ore, questo ha incluso navi nel Golfo Persico. Due navi, la MSC Grace e la Sonangol Namibe, sono state coinvolte in incidenti nel Golfo Persico e nei pressi dell'Iraq.Tra gli incidenti segnalati dal 1° marzo, il JMIC ha identificato, la Sonangol Namibe. Tutti gli altri attacchi identificati non presentano alcuna associazione confermata con navi legate agli Stati Uniti o a Israele. Tutti gli altri attacchi identificati dal 1° marzo non presentano alcuna associazione con gli Stati Uniti o Israele. "Questi incidenti sottolineano i rischi persistenti posti dall'attività di missili e droni stand-off nelle acque del Golfo Persico, dello Stretto di Hormuz, del Golfo di Oman e degli accessi adiacenti - viene sottolineato - Attualmente, non vi sono segnalazioni verificate di dispiegamento o detonazione di mine marine".Inoltre,del Golfo Persico o del Golfo di Oman è stato verificato in modo indipendente nelle ultime 24 ore. Le recenti attività si sono concentrate su impatti isolati su imbarcazioni piuttosto che su operazioni di targeting prolungato nei porti. Ci sono comunque indicazioni di un incendio presso la struttura BAPCO in Bahrein, provenienti da fonti attendibili.Il JMIC fa anche notare che un'nei porti del Golfo Arabico. La congestione rimane complicata da interferenze elettromagnetiche (EMI), spoofing e interferenze AIS. L'aumento della congestione in queste aree può contribuire a rischi secondari per la navigazione, come spazi di manovra limitati, trascinamento dell'ancora e aumento del rischio di collisione.Con riguardo all'outlook, l'organizzazione spiega che le attuali segnalazioni delle ultime 24 ore continuano a confermare condizioni operative ostili persistenti, senza indicatori confermati di de-escalation., permangono nello Stretto di Hormuz, nel Golfo di Oman e nel Golfo Arabico. In particolare, recenti segnalazioni indicano anche un possibile vettore di minaccia di sabotaggio/esplosivo attaccato (ad esempio, metodologie WBIED o limpet-style) attualmente in fase di indagine nell'area operativa settentrionale del Golfo Arabico/litorale iracheno, a conferma del fatto che il rischio non è limitato ai soli approcci allo Stretto di Hormuz.